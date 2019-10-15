Xiaomi 15 октября начала продажи холодильников

В Китае 15 октября стартовали продажи холодильников Xiaomi, которые вышли под брендом Mijia и оказались очень востребованными.

Презентация холодильников состоялась 11 октября, когда было показано сразу несколько моделей — от самой простой по цене 140 долларов, до самого продвинутого «умного» с управлением со смартфона. Такая версия оценивается $425.

Все модели холодильников получили систему с сухой заморозкой и гарантию три года. Напомним, новые модели холодильников предлагаются объёмом от 160 до 483 литров.