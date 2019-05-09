Xiaomi 13 мая начинает продажи нового роутера Mesh Router

Новый мощный роутер Xiaomi Mesh Router был представлен в феврале и в мае он станет доступен для покупки.

В Китае с 13 мая в продаже появится флагманский роутер Mesh Router, который будет предлагаться за 150 долларов.

С момента презентации до мая компания тестировала свой роутер, и судя по всему он успешно прошел испытания.

Xiaomi в Mesh Router установила четырехъядерный процессор и 256 МБ оперативной памяти. Беспроводной модуль способен обеспечить подключение к 248 мобильным устройства и обеспечить их максимальной скоростью 2567 Мбит/с.