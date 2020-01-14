Xbox Series X предрекли увеличение скорости загрузки игр в десятки раз

Уже давно не секрет, что в новом поколении игровых консолей будут устанавливать исключительно SSD.

Причем источники всегда писали, что накопители будут очень быстрыми, и позволят загружать игру за считанные секунды.

Но кроме данной информации до текущего момента ничего не было известно про сами SSD.

Теперь сообщается, что поставщиком комплектующих для Xbox Series X станет компании Phison.

У этой компании есть контролёр PS5018-E18с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 и протокола NVMe 1.4.

На базе такого контролера твердотельный накопитель сможет развивать скорость чтения до 7 ГБ/с.

Предполагается, что накопитель у Xbox Series X будет именно на контроллере PS5018-E18с.

Но пока данная информация никак не подтверждена, поэтому не исключается, что новое поколение Xbox получит более простые контролеры со скоростью чтения до 5 ГБ/с.