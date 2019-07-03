Xaiomi Mi CC9e с новым Snapdragon 665 протестировали в бенчмарке

Накануне китайская компания Xaiomi официально представила свои новые молодежные смартфоны линейки СС.

Всего было представлено два смартфона и спецверсия одного из них. Младшая модель смартфона Xaiomi Mi CC9e, как выяснилось, получила процессор Snapdragon 665.

Последний стал преемником Snapdragon 660, а Mi CC9e оказался первым в мире устройством, который получил данный процессор.

Xaiomi Mi CC9e с новым Snapdragon 665 уже протестировали в бенчмарке Master Lu и оказалось, что он работает быстрее, чем Snapdragon 660.

В бенчмарке смартфон с новым процессором заработал 178 992 балла. Это не самый лучший показатель, но для среднебюджетных смартфонов это тоже неплохо. К тому же производительность Redmi Note 7 оказалась немного хуже — 165 683 балла.