Xaiomi Mi CC9e с новым Snapdragon 665 протестировали в бенчмарке

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Xaiomi Mi CC9e с новым Snapdragon 665 протестировали в бенчмарке

03.07.2019 18:02

Накануне китайская компания Xaiomi официально представила свои новые молодежные смартфоны линейки СС.
Всего было представлено два смартфона и спецверсия одного из них. Младшая модель смартфона Xaiomi Mi CC9e, как выяснилось, получила процессор Snapdragon 665.

Последний стал преемником Snapdragon 660, а Mi CC9e оказался первым в мире устройством, который получил данный процессор.

Xaiomi Mi CC9e с новым Snapdragon 665 уже протестировали в бенчмарке Master Lu и оказалось, что он работает быстрее, чем Snapdragon 660.

В бенчмарке смартфон с новым процессором заработал 178 992 балла. Это не самый лучший показатель, но для среднебюджетных смартфонов это тоже неплохо. К тому же производительность Redmi Note 7 оказалась немного хуже — 165 683 балла.

Представлены новые смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e

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