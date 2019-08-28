X5 Retail Group в «Пятерочке» начала тестирование касс самообслуживания

Крупнейший российский ритейлер, который владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», собственными силами начал производить кассы самообслуживания.

Компания X5 Retail Group сама разработала программное обеспечение для касс и создала непосредственно кассовый блок самообслуживания.

Выпущено уже 67 касс, которые установили в 11 московских супермаркетах «Пятерочка».

После 30 сентября будет принято решение о дальнейшем доработке касс самообслуживания, а также их дальнейшем производстве и распространении.

Кассовые боксы не способны принимать деньги и в них можно производить оплату только безналичным способом.

Разработчики кассу оснастили сканером для распознавания штрихкодов, динамиками для голосовых подсказок микрофоном и сенсорным экраном. Также была установлена 3D-камера.



