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28 ноября : понедельник

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Windows 10X от Microsoft адаптируют для ноутбуков

28.10.2019 11:53

Операционная система Windows 10X была представлена на большой презентации Microsoft, на которой помимо новой ОС были показаны ноутбуки, планшеты и даже смартфон с раскладным планшетом.
Ранее сообщалось, что Windows 10X создана для определенного вида устройств планшетного типа, но новые данные указывают, что новая ОС появится и на классических ноутбуках.

В Сети был опубликован документ с планами на Windows 10X. Документ уже удалили, но его успел сохранить портал The Verge.

Указано, что Windows 10X будет адаптирована под разные устройства, но в списке нет стационарных ПК.

В Windows 10X не будет привычного меню «Пуск», изменят «Проводник», а также экран блокировки, с которого через сканер отпечатка пальца или систему распознавания лица можно будет разблокировать устройство.

Когда именно Windows 10X начнут распространять не сообщается.

 

Microsoft презентовала ОС Windows 10X для сенсорный устройств

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