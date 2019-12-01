Windows 10 все еще можно получить бесплатно

Обновиться могут все, у кого есть активированная операционная система Windows 7 и Windows 8.1.

Компания Microsoft среди пользователей с лицензионной «семеркой» или «восьмёркой» бесплатно распространяла Windows 10 до декабря 2017 года.

После этого заполучить лицензионные Windows 10 можно было только путем ее приобретения.

Но как оказалось, бесплатно обновится до «десятки» можно и сейчас, но для этого нужно скачать утилиту Media Creation Tool, и при ее запуске ввести ключ продукта, установленного на компьютере.

Данную информацию подтвердили и в Microsoft. Один из сотрудников компании на Reddit подтвердил, что данная утилита позволяет бесплатно обновить Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10.

Сделано это чтобы клиенты компании быстрее переходили на актуальную Windows.