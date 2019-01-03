Windows 10 впервые стала самой популярной настольной ОС в мире

Операционная система Windows всегда была самой популярной в мире, но впервые ее десятая версия заняла первое место среди других компьютерных операционных систем.

По данным NetMarketShare, доля Windows 10 сейчас составляет 39,22%, причем месяц назад ее доля была немного меньше — 38,14%.

Второе место в списке досталось Windows 7. Несмотря на то, что эта ОС вышла десять лет назад она до сих пор занимает высокую долю — 36,9%. Стоит отметить, что Microsoft через год прекратит расширенную поддержку Windows 7.

Если рассматривать все популярные операционные системы, то Windows установлена на 86,2% компьютерах мира, а еще 10,65% приходится на macOS от Apple и всего 2,78% на Linux.