Windows 10 превратит компьютеры в «умные» колонки

Windows 10 превратит компьютеры в «умные» колонки16.07.2019 13:15
Компания Microsoft расширит возможности голосовых ассистентов в операционной системе Windows 10.
Для участников программы Windows Insider в новом обновлении ОС уже доступна возможность активации голосовых помощников при заблокированном компьютере.
Массовое распространение новой возможности начнется со следующим крупным обновлением Windows 10.
Расширенные возможности голосов помощников позволят из компьютера с микрофоном и динамиками сделать подобие «умной» колонки.
Уже сейчас Windows 10 может работать с Amazon Alexa, но не исключено что в дальнейшем можно будет запускать и голосовой помощник Алиса.
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