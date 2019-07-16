Windows 10 превратит компьютеры в «умные» колонки

Компания Microsoft расширит возможности голосовых ассистентов в операционной системе Windows 10.

Для участников программы Windows Insider в новом обновлении ОС уже доступна возможность активации голосовых помощников при заблокированном компьютере.

Массовое распространение новой возможности начнется со следующим крупным обновлением Windows 10.

Расширенные возможности голосов помощников позволят из компьютера с микрофоном и динамиками сделать подобие «умной» колонки.

Уже сейчас Windows 10 может работать с Amazon Alexa, но не исключено что в дальнейшем можно будет запускать и голосовой помощник Алиса.