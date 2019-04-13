Windows 10 после установки обновлений стал медленнее работать

Обновление операционной системы Windows 10 принесло пользователям новые проблемы.

Так, после обновления апрельского обновления в Windows 10, пользователи стали жаловаться на скорость работы ОС и ее зависаниях.

Все это началось, как только был установлен пакет KB4493509, причем он у некоторых вызвал полное зависание при установке обновления, а у других ОС загружается, но она долго выполняет запросы, а порой просто зависает и не реагирует на команды.

Как выяснилось, все связано с антивирусными программами. Сейчас компания Microsoft совместно с разработчиками антивирусных приложений занимается создание патчей для устранения конфликтов с программным обеспечением.

Пока пользователи могут решить проблему путем удаления обновления Windows 10.