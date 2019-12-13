Windows 10 научили принимать звонки со смартфонов

Microsoft за год существенно расширила возможности приложения Your Phone для Windows 10.

Через него уже можно просматривать и отвечать на уведомления, полученные на смартфон под управлением Android. Теперь через Your Phone можно совершать звонки.

То есть пользователь может совершать звонок напрямую с компьютера. Для этого смартфон с установленной операционной системой Android нужно синхронизировать с компьютером через специальное приложение Your Phone для смартфона.

После этого получение и совершение звонка можно осуществлять с компьютера через приложение.

При этом пользователю для этого не нужно брать смартфон в руки. Возможность звонка пока доступна не во всех регионах, так как компания распространяет обновление Your Phone поэтапно.