Windows 10 научили показывать до 2 000 фотографии с Android-смартфона

Windows 10 научили показывать до 2 000 фотографии с Android-смартфона30.12.2019 01:02
Microsoft расширила возможности полезного приложения Your Phone (Ваш телефон). Данное приложение для Windows 10 появилось чуть более года назад, и за это время разработчики в него добавили большое количество новых функций.
Теперь помимо существующих возможностей в Your Phone появилась возможность просматривать последние фото, сделанные «привязанным» к компьютеру Android-смартфоном.
Приложение позволят просмотреть последние 2000 снимков. Для работы с Your Phone из магазина приложений Microsoft Store нужно установить одноименную программу, а после этого ее установить на Android-смартфон.
Но в данном случае требуется устройство с Android 7 и выше. После пользователю нужно синхронизировать устройства, и пользоваться всеми преимуществами Your Phone.
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