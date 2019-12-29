Windows 10 научили показывать до 2 000 фотографии с Android-смартфона

Меню
Поиск

USD/RUB: 62.03 EUR/RUB: 69.03 BTC/USD: 7421.21

30 : понедельник

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Статьи

Обзоры рынков

Windows 10 научили показывать до 2 000 фотографии с Android-смартфона

30.12.2019 01:02

Microsoft расширила возможности полезного приложения Your Phone (Ваш телефон). Данное приложение для Windows 10 появилось чуть более года назад, и за это время разработчики в него добавили большое количество новых функций.

Теперь помимо существующих возможностей в Your Phone появилась возможность просматривать последние фото, сделанные «привязанным» к компьютеру Android-смартфоном.

Приложение позволят просмотреть последние 2000 снимков. Для работы с Your Phone из магазина приложений Microsoft Store нужно установить одноименную программу, а после этого ее установить на Android-смартфон.

Но в данном случае требуется устройство с Android 7 и выше. После пользователю нужно синхронизировать устройства, и пользоваться всеми преимуществами Your Phone.

Приложение «Ваш телефон» для Windows 10 теперь поддерживает две SIM-карты

Через компьютеры на Windows 10 теперь можно отправлять СМС

«Ваш телефон» в Windows 10 впервые стал показывать заряд АКБ и обои

ОС Windows 10 научили показывать уведомления с Android-смартфонов

Просмотры:

Метки: , , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги