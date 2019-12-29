Windows 10 научили показывать до 2 000 фотографии с Android-смартфона

Microsoft расширила возможности полезного приложения Your Phone (Ваш телефон). Данное приложение для Windows 10 появилось чуть более года назад, и за это время разработчики в него добавили большое количество новых функций.

Теперь помимо существующих возможностей в Your Phone появилась возможность просматривать последние фото, сделанные «привязанным» к компьютеру Android-смартфоном.

Приложение позволят просмотреть последние 2000 снимков. Для работы с Your Phone из магазина приложений Microsoft Store нужно установить одноименную программу, а после этого ее установить на Android-смартфон.

Но в данном случае требуется устройство с Android 7 и выше. После пользователю нужно синхронизировать устройства, и пользоваться всеми преимуществами Your Phone.