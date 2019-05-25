Wi-Fi Alliance отказался от сотрудничества с Huawei

Huawei уже практически лишили всего, чтобы производить и разрабатывать новую цифровую технику.

От сотрудничества с китайской компанией отказался и Wi-Fi Alliance. В ведомстве заявили, что временно прекращают сотрудничество.

Такие заявления делали и остальные компании, для которых Huawei являлся важным партнером.

Но из-за ограничений введённых президентом Дональдом Трампом производители и разработчики вынуждены временно прервать сотрудничество до особого распоряжения.

Что касается Wi-Fi Alliance, то без него китайская компания больше не сможет разрабатывать новые стандарты Wi-Fi, однако продавать устройства с Wi-Fi модулями Huawei имеет право.