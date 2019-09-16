Wi-Fi Alliance официально запускает Wi-Fi 6

Wi-Fi Alliance официально запустил шестое поколение беспроводной связи, которое приходит на смену стандарту 802.11ac.

Новое поколение Wi-Fi должно было называться 802.11ax, но для более понятного определения было решено использовать более простые обозначения, поэтому 802.11ax официально называется Wi-Fi 6.

С новым режимом пропускная способность новых роутеров вырастет до 160 МГц.

В Wi-Fi Alliance шестое поколение разрабатывали с учетом интернета вещей, поэтому роутеры будут оснащаться технологией Target wake time, которая направлена на увеличение срока службы устройств, относящихся к категории интернета вещей.

В Wi-Fi Alliance завили, что Wi-Fi 6 поддерживают Samsung Galaxy Note10, iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Скоро появятся и роутеры с Wi-Fi 6, причем по слухам первым его выпустит Xiaomi.