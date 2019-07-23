WhatsApp появился на кнопочных телефонах с KaiOS

Разработчики WhatsApp выпустили свое приложение для молодой операционной системы KaiOS.

Ее сейчас устанавливают на кнопочные телефоны, и она уже в мире считается третьей по популярности после Android и iOS.

Установить WhatsApp на KaiOS можно через фирменный магазин, а в дальнейшем производители телефонов с KaiOS будут самостоятельно устанавливать мессенджер.

Версия WhatsApp для KaiOS позволяет обмениваться сообщениями и совершать звонки.

Стоит отметить, что ранее WhatsApp на KaiOS был доступен только в Индии, но теперь мессенджер стал доступен по всему миру.

Однако его можно установить только на модели, у которых оперативной памяти свыше 256 МБ.