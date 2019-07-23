WhatsApp появился на кнопочных телефонах с KaiOS

WhatsApp появился на кнопочных телефонах с KaiOS23.07.2019 21:27
Разработчики WhatsApp выпустили свое приложение для молодой операционной системы KaiOS.
Ее сейчас устанавливают на кнопочные телефоны, и она уже в мире считается третьей по популярности после Android и iOS.
Установить WhatsApp на KaiOS можно через фирменный магазин, а в дальнейшем производители телефонов с KaiOS будут самостоятельно устанавливать мессенджер.
Версия WhatsApp для KaiOS позволяет обмениваться сообщениями и совершать звонки.
Стоит отметить, что ранее WhatsApp на KaiOS был доступен только в Индии, но теперь мессенджер стал доступен по всему миру.
Однако его можно установить только на модели, у которых оперативной памяти свыше 256 МБ.
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