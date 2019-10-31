WhatsApp получил поддержку входа по отпечатку пальца

WhatsApp продолжают развивать и совершенствовать его системы защиты, а недавно в мессенджере появилась долгожданная функция, связанная с системой защиты.

Обновление WhatsApp приносит на Android-смартфоны возможность активировать вход в приложение по отпечатку пальца.

Такой метод делает самый популярный в мире мессенджер намного надежнее.

Для включения сканера нужно зайти в настройки программы, выбрать пункт аккаунт, а после перейти в приватность и там уже выбрать блокировку отпечатка пальца.

Там же можно настроить время на автоматическую блокировку приложения, если им не пользуются.

Предусмотрено еще отключение содержимого сообщения в уведомлении, чтобы посторонние не смогли его прочесть на экране устройства.

Стоит отметить, что WhatsApp начал поддерживать Touch ID и Face ID в iOS еще в начале 2019 года.