В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

Популярный в мире мессенджер перестанет быть доступным для миллионов пользователей, о чем говорится в новом сообщении от Daily Mail.

Ожидаемо WhatsApp перестанет работать на устройствах под управлением Windows Phone, так как от этой ОС давно отказались, в том числе и разработчики.

Мессенджер для этих смартфонов не будет работать уже с 31 декабря этого года.

С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.

Более поздние версии операционных систем по-прежнему будут позволять использовать мессенджер. Также WhatsApp будет работать на Linux KaiOS 2.5.1 и старше.

Стоит отметить, что Android 2.3 вышел в 2010 году, а вот iOS 8 в 2014 году.

Для пользователей iOS 8 разработчики WhatsApp предложили устройство обновить до более новой версии ОС или сменить устройство, в котором установлено iOS 9 и выше.