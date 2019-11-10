WhatsApp начал быстро разряжать смартфоны Xiaomi и OnePlus

WhatsApp это самый популярный мессенджер в мире, но не самый лучший, и новые проблемы очередной раз подтвердили это.

Пользователи смартфонов Xiaomi и OnePlus после обновления WhatsApp столкнулись с тем, что смартфоны стали очень быстро терять заряд.

На ресурсе Reddit уже большое количество жалоб на WhatsApp. Также пользователи написали о своем недовольстве в Google Play и OnePlus Forum.

По заявлению пользователей мессенджера, программа за час способна разрядить смартфон на 25%.

Проблемы с WhatsApp испытывают те, у кого установлена система Android 9 Pie и Android 10, а также сборка мессенджера под номером 2.19.308.

Разработчики WhatsApp пока не дали комментариев на огромное количество жалоб.