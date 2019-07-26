WhatsApp избавится от обязательной привязки к смартфону

WhatsApp можно будет запускать на компьютере без обязательного подключения к нему смартфона.

Сейчас разработчики занимаются новой функцией, которая позволит пользователям популярного мессенджера использовать одну «учетку» на разных устройствах.

Про будущие обновление рассказал пользователь Twitter под ником WABetaInfo. Информатор пока не предоставил доказательств новой функции.

По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp смогут заходить в десктопное приложение WhatsApp без необходимости подключения смартфона к Сети.

Пока неизвестно, когда в мессенджере появится указная функция.