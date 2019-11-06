WhatsApp добавляет новые ограничения для добавления в группы

Самый популярный в мире мессенджер скоро получит новые функции. Так, разработчики WhatsApp пользователям дадут возможность выбора контактов, которые могут добавлять их в группы.

Подобное решение уже было реализовано в WhatsApp, но теперь можно будет выбрать конкретных людей, которые могут добавлять пользователя в диалоги.

Такое решение должно предотвратить случаи, когда незнакомые люди добавляют пользователя в случайные чаты.

Настройка новых параметров будет осуществляться через параметры конфиденциальности.