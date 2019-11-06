WhatsApp добавляет новые ограничения для добавления в группы

WhatsApp добавляет новые ограничения для добавления в группы06.11.2019 14:18
Самый популярный в мире мессенджер скоро получит новые функции. Так, разработчики WhatsApp пользователям дадут возможность выбора контактов, которые могут добавлять их в группы.
Подобное решение уже было реализовано в WhatsApp, но теперь можно будет выбрать конкретных людей, которые могут добавлять пользователя в диалоги.
Такое решение должно предотвратить случаи, когда незнакомые люди добавляют пользователя в случайные чаты.
Настройка новых параметров будет осуществляться через параметры конфиденциальности.
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