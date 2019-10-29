WhatsApp для iOS перестал считать заглушенные сообщения

WhatsApp для iOS перестал считать заглушенные сообщения29.10.2019 17:31
Одними из наиболее раздражающим пользователей опциями популярного мессенджера были уведомления о сообщениях, которые были заглушены.
В обновлении для iOS мессенджер WhatsApp перестал считать заглушенные сообщения.
Разработчики приняли во внимание жалобы пользователей и разработали долгожданное обновление, где будет отсутствовать счетчик непрочитанных сообщений в заглушенных диалогах.
Они будут появляться только при открытии WhatsApp. Таким образом, если кто-то решится игнорировать кого-то, то он даже не узнает, что ему написали.
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