WhatsApp для iOS перестал считать заглушенные сообщения

Одними из наиболее раздражающим пользователей опциями популярного мессенджера были уведомления о сообщениях, которые были заглушены.

В обновлении для iOS мессенджер WhatsApp перестал считать заглушенные сообщения.

Разработчики приняли во внимание жалобы пользователей и разработали долгожданное обновление, где будет отсутствовать счетчик непрочитанных сообщений в заглушенных диалогах.

Они будут появляться только при открытии WhatsApp. Таким образом, если кто-то решится игнорировать кого-то, то он даже не узнает, что ему написали.