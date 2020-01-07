Western Digital под брендом SanDisk показал портативный SSD на 8 ТБ

Western Digital на ежегодной выставке электроники CES 2020 продемонстрировала свою очередную новинку.

Производитель в Лас-Вегасе под брендом SanDisk показал прототип SSD накопителя на 8 ТБ.

Это рекордный показатель среди внешних дисков и за счет такого объёма на диске можно хранить до 1300 часов видео с разрешением до 4К.

Для обмена данными с компьютером используется SuperSpeed USB, который способен передавать информацию на скорости до 20 Гбит/с.

В рекордном SSD передача данных и питание осуществляется через один порт. Продемонстрированный SSD накопитель пока является прототипом, поэтому сейчас ничего не сообщается, когда он поступит в продажу и сколько он будет стоить.