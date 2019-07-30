Взрыв смартфона iPhone во время ремонта сняли на видео

Посмотреть, что произошло с аккумулятором смартфона, решил один из пользователей.

Во время одной из подзарядок iPhone владелец заметил, что в смартфоне вздулась батарея. Мужчина решил посмотреть и убедится, что аккумулятор не бракованный.

Пользователь решил разобрать устройство и в этот момент произошел взрыв. Все происходящее засняли на видео, которое пользователь и опубликовал в Сети.

В сообщении он отметил, что не стоит самостоятельно вести ремонт смартфона, когда у него вздулась батарея, ведь в данном случае серьезно никто не пострадал, но все могло бы закончится плачевно.