Взломать iPhone становится легче, чем смартфон на Android

Зарубежные журналисты провели исследование и выяснили, что в некоторых случаях операционная система Android стала более надежной.

К такому выводу эксперты пришли, основываясь на данных от полицейских. Считается, что iPhone являются наиболее защищенными от взлома при попадании в чужие руки.

В некоторых случаях, не помогают даже запросы в американскую компанию с требованием обеспечить доступ.

Однако в последнее время полицейские чаще стали сталкиваться с серьезными проблемами со взломом некоторых смартфонов на Android.

В качестве примера привели смартфон от компании LG. Модель устройства не назвали, но рассказали, что полиции требовалось его взломать, однако все используемые способы взлома не принесли успехов.

Стоит отметить, что над Android работают постоянно, добавляя в него пусть и не заметные для пользователя, но важные системы и функции безопасности.

Одной из таких функций стала Secure Startup, позволяющая полностью шифровать хранилище устройства.