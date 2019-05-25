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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Взломать iPhone становится легче, чем смартфон на Android

25.05.2019 23:47

Зарубежные журналисты провели исследование и выяснили, что в некоторых случаях операционная система Android стала более надежной.
К такому выводу эксперты пришли, основываясь на данных от полицейских. Считается, что iPhone являются наиболее защищенными от взлома при попадании в чужие руки.

В некоторых случаях, не помогают даже запросы в американскую компанию с требованием обеспечить доступ.

Однако в последнее время полицейские чаще стали сталкиваться с серьезными проблемами со взломом некоторых смартфонов на Android.

В качестве примера привели смартфон от компании LG. Модель устройства не назвали, но рассказали, что полиции требовалось его взломать, однако все используемые способы взлома не принесли успехов.

Стоит отметить, что над Android работают постоянно, добавляя в него пусть и не заметные для пользователя, но важные системы и функции безопасности.

Одной из таких функций стала Secure Startup, позволяющая полностью шифровать хранилище устройства.

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