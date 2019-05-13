Взломанная криптовалютная биржа Binance возобновит работу 14 мая

Криптовалютная биржа Binance позволит выводить средства инвесторов 14 мая, об этом вчера заявил глава Binance Чанпэн Чжао.

В это время торговля на площадке будет приостановлена на неопределенный срок, а более точно должны сказать сегодня.

По словам главы компании, за выходные было проделано много работы, в том числе специалисты внедрили несколько новых систем безопасности, а уже используемые системы были проверены и изменены.

Напомним, 7 мая группа хакеров с биржи Binance похитила 7000 биткоинов, причем они смогли обойти все системы проверки и вывести виртуальные деньги одной транзакцией.