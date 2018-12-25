Вышло обновление кастомной прошивки для смартфонов Nokia Pureview 808, N8 и E7

Старые смартфоны Nokia работали на Symbian OS и эта операционная система в свое время могла конкурировать с Windows Mobile, Windows Phone, iOS и Android.

Но сейчас про Symbian OS многие забыли, впрочем, как и за смартфоны, на которых работает эта ОС от Nokia.

При этом энтузиасты решили поддерживать Symbian OS собственными силами. Так, команда SIStore выпустила прошивку Delight версии 1.7, которая пока распространяется только для моделей Nokia Pureview 808, N8 и E7. Для Nokia C7 обновление Delight пока есть в качестве бета.

Энтузиасты для старых смартфонов Nokia добавили сервисы от Google, так как финская компания уже отключила устройства от своих собственных сервисов.

Появились на перечисленных смартфонах дополнительные моды для улучшения звука и камеры, а также добавили приложения для работы с файлами и списком запущенных программ.