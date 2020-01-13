Вышел улучшенный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.26 EUR/RUB: 68.05 BTC/USD: 8189.77

13 февраля : понедельник

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Вышел улучшенный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google

13.01.2020 13:40

Huawei в Великобритании представила обновленную версию смартфона Huawei P30 Lite.

Новая модель получила название Huawei P30 Lite New Edition и она от оригинального варианта отличается только объёмом памяти.

Если P30 Lite в максимальной конфигурации был с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, то новинка оснащена 6 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. В остальном смартфон идентичен P30 Lite.

В Huawei P30 Lite New Edition установлен 6,15-дюймовый дисплей, процессор Kirin 710 и тройная основная камера с датчиком на 48 Мп.

Стоит отметить, что в Великобритании P30 Lite изначально был с 48 Мп основным фототомодулем, при этом в российской версии устройства используется 24 Мп датчик.

Huawei P30 Lite New Edition в продажу поступит под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, причем аппарат выйдет с предустановленными сервисами Google.

В Великобритании новинка станет доступна с 15 января по цене 299 евро, а позже она появится в других странах ЕС.

Стала известна информация о продажах раскладного смартфона Huawei Mate X

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги