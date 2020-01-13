Вышел улучшенный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google

Huawei в Великобритании представила обновленную версию смартфона Huawei P30 Lite.

Новая модель получила название Huawei P30 Lite New Edition и она от оригинального варианта отличается только объёмом памяти.

Если P30 Lite в максимальной конфигурации был с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, то новинка оснащена 6 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. В остальном смартфон идентичен P30 Lite.

В Huawei P30 Lite New Edition установлен 6,15-дюймовый дисплей, процессор Kirin 710 и тройная основная камера с датчиком на 48 Мп.

Стоит отметить, что в Великобритании P30 Lite изначально был с 48 Мп основным фототомодулем, при этом в российской версии устройства используется 24 Мп датчик.

Huawei P30 Lite New Edition в продажу поступит под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, причем аппарат выйдет с предустановленными сервисами Google.

В Великобритании новинка станет доступна с 15 января по цене 299 евро, а позже она появится в других странах ЕС.