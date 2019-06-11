Вышедший на рынок RedmiBook 14 показал высокие продажи

Сегодня 11 июня на территории Китая был дан старт продажам нового ноутбука RedmiBook 14.

Модель должна была выйти на рынок еще 1 июня, но старт продаж был перенесен. Тем не менее, в компании сообщают об отличных показателях продаж новинки.

Как сообщили представители бренда, уже через минуту после старта продаж было реализовано 1,2 тыс. ноутбуков на сумму 10 млн юаней или 1,5 млн долларов.

Исходя из этих данных, можно сказать, что покупатели в основном выбирали топовые варианты ноутбука.

Напомним, что модель RedmiBook 14, представленная в конце мая, представлена двумя модификациями с процессором Intel Core i7 и Intel Core i5-8265U.