Вышедший на рынок RedmiBook 14 показал высокие продажи

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11 июля : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Обзоры рынков

Вышедший на рынок RedmiBook 14 показал высокие продажи

11.06.2019 15:05

Сегодня 11 июня на территории Китая был дан старт продажам нового ноутбука RedmiBook 14.
Модель должна была выйти на рынок еще 1 июня, но старт продаж был перенесен. Тем не менее, в компании сообщают об отличных показателях продаж новинки.

Как сообщили представители бренда, уже через минуту после старта продаж было реализовано 1,2 тыс. ноутбуков на сумму 10 млн юаней или 1,5 млн долларов.

Исходя из этих данных, можно сказать, что покупатели в основном выбирали топовые варианты ноутбука.

Напомним, что модель RedmiBook 14, представленная в конце мая, представлена двумя модификациями с процессором Intel Core i7 и Intel Core i5-8265U.

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