Стоимость такой банковской карты составляет порядка 1,5 млн рублей в эквиваленте.



Банковские карты из чистого золота предлагает королевский монетный двор, который разработал ее дизайн совместно с Mastercard.

Такие карты предлагают в Великобритании для «ценителей предметов роскоши». В Британии уже выпущена первая банковская карта из 18-каратного золота стоимостью £18,75 тыс.

При желании клиент сможет заказать за дополнительную плату свой дизайн. На такой карте подпись и имя будут выгравированы.

Владелец золотой карты будет иметь некоторые привилегии, среди которых отсутствие взимания комиссионных по операциям, бесплатные услуги консьержа во время путешествий, а также обмен валют.