Выход «умных» часов Xiaomi Mi Watch Privilege Edition отложили на два месяца

Сразу после выхода в продажу смарт-часов Mi Watch от Xiaomi, на них стали жаловаться, но в основном это касалось программных недоработок.

В компании их оперативно устранили новыми обновлениями, которые вышли в начале декабря.

В этом месяце в продажу еще должны были поступить «умные» часы Mi Watch Privilege Edition, но их пока так и не запустили.

Как оказалось, их выход перенесли на два месяца. В компании Xiaomi извинились за задержку, и объяснили ее тем, что хотят улучшить в новой версии часов пользовательский опыт и создать достаточный объём складских запасов.

Напомним, Mi Watch Privilege Edition от классической модели будут отличаться корпусом из нержавеющей стали, ремешком, выполненным из такого же материала и сапфировым стеклом.