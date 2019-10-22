Выход смартфона Nokia 9.1 PureView снова откладывается

Изначально компания планировала провести презентацию Nokia 9.1 PureView до конца лета. Позднее выход перенесли на четвертый квартал 2019 года, но теперь сроки выхода снова переносятся.

Новыми сроками презентации и выхода называют второй квартал 2020 года. Причиной переноса запуска смартфона предположительно являются проблемы с камерой.

При этом в самой компании HMD Global говорят, что Nokia 9.1 PureView еще не готов к успешной конкуренции.

Наряду с этой новостью в Сети распространили неофициальные рендеры с предполагаемой внешностью нового камерофона.