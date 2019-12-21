Выход Motorola Razr задерживается из-за высокого спроса

В этом году были представлены первые смартфоны со складными экранами. Один из подобных аппаратов создала южнокорейская компания, второй – китайская, и Motorola.



Также был и самый первый гибкий аппарат, представленный и поступивший в продажу в начале года, но в связи с тем, что его выпустила малоизвестная компания, об этом смартфоне мало что сообщали.

При этом устройства от мировых брендов поступили в продажу позднее чем планировалось, в том числе оказался и Motorola Razr.

Выход гибкой раскладушки Motorola Razr задерживается, однако в данном случае причиной задержки стал очень высокий спрос.

Как говорится в сообщении Motorola, сразу после презентации на модель поступило немало заявок, которые превысили ожидаемые объёмы производства и поставок.

В связи с этим было принято решение скорректировать сроки запуска аппарата на рынок, чтобы удовлетворить спрос.

Главной задачей является выпуск необходимого количества Motorola Razr, чтобы желающие смогли его получить после старта продаж.

Таким образом, Motorola Razr в продаже 26 декабря не появится. Новую дату продаж объявят дополнительно.