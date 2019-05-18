Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 000 циклов

Флагманский смартфон от Redmi с каждым днем обрастает новыми подробностями, и теперь официально подтверждено, что в нем будет фронтальная выдвижная камера.

Гендиректор Redmi в социальной сети Weibo сообщил, что выдвижная камера Redmi K20 способна выдержать более 300 тысяч циклов открытия и закрытия.

Об этом стало известно топ-менеджеру после лабораторных испытаний. По его словам, даже если фронтальной камерой пользоваться по 100 раз в день, то она сможет работать на протяжении восьми лет.

Напомним, Redmi K20 получил в названии литеру «К» с намеком на слово Killer, что переводится как «убийца».

В китайской компании таким образом намекают, что их смартфон будет не хуже дорогих флагманов, но его цена должна быть намного дешевле.

Известно, что в аппарате будет Snapdragon 855, сканер отпечатка пальца под экраном и модуль NFC.