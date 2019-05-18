Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 000 циклов

Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 000 циклов18.05.2019 19:02
Флагманский смартфон от Redmi с каждым днем обрастает новыми подробностями, и теперь официально подтверждено, что в нем будет фронтальная выдвижная камера.
Гендиректор Redmi в социальной сети Weibo сообщил, что выдвижная камера Redmi K20 способна выдержать более 300 тысяч циклов открытия и закрытия.
Об этом стало известно топ-менеджеру после лабораторных испытаний. По его словам, даже если фронтальной камерой пользоваться по 100 раз в день, то она сможет работать на протяжении восьми лет.
Напомним, Redmi K20 получил в названии литеру «К» с намеком на слово Killer, что переводится как «убийца».
В китайской компании таким образом намекают, что их смартфон будет не хуже дорогих флагманов, но его цена должна быть намного дешевле.
Известно, что в аппарате будет Snapdragon 855, сканер отпечатка пальца под экраном и модуль NFC.
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