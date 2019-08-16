На это намекнули в самой компании, опубликовав фото сертификата, где указано, что все необходимые формальности уже завершены.

Таким образом, второй смартфон Xiaomi с поддержкой 5G готов к выпуску, однако при этом точная дата презентации модели не названа.

По предварительной информации, вторым смартфоном китайском компании с поддержкой сетей пятого поколения окажется новая версия флагмана Mi 9, которая будет называться Mi 9S.

Этому смартфону приписывают экран 2 К, систему оптической стабилизации для основной камеры, а также аккумулятор на 4 000 мАч.