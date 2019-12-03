Второй Samsung Galaxy Fold оценят вдвое дешевле

В Сети появились новые подробности о следующем гибком смартфоне от компании Samsung.

Как заявил корейский аналитик, новый смартфон с гибким экраном будет стоить менее тысячи долларов, тогда как сейчас Samsung Galaxy Fold оценивают от двух тысяч долларов, а например, топовый вариант и вовсе имеет ценник 2 500 долларов.

По предварительным оценкам, тираж Samsung Galaxy Fold превышает полмиллиона экземпляров. Согласно новым данным, второе поколение Galaxy Fold будет отличаться от первого.

Главным отличием станет то, что модель выполнят наподобие Motorola RAZR. То есть следующий Galaxy Fold будет смартфоном-раскладушкой.

Концепт такого смартфона недавно показали на конференции для разработчиков, организованной корейской компанией.

В сложенном состоянии аппарат будет компактным и вместится в любой карман, а в разложенном пользователю откроется большой экран.

Что касается стоимости новой модели, то она окажется вдвое меньше, так как высокая цена текущего Samsung Galaxy Fold объясняется небольшими объемами выпуска и новизной.

Ожидается, что новый аппарат будет представлен наряду с новыми флагманами в феврале 2020 года в Барселоне.