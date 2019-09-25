ВТБ запустил собственного мобильного оператора «ВТБ Мобайл»

25 сентября в РФ заработал еще один виртуальный мобильный оператор — «ВТБ Мобайл», который создали на базе покрытия Tele2.

Как говорится в сообщении ВТБ, совместно с мобильным оператором Tele2 был запущен MVNO-проект на базе инфраструктуры Tele2.

Обслуживание абонентов «ВТБ Мобайл» началось с 25 сентября.

Новым абонентом виртуального оператора может стать не только клиент ВТБ, но также любой пользователь.

У мобильного оператора, есть собственный код сети и выделенная емкость номеров и SIM-карт.

Сейчас оформить SIM-карту нового оператора можно только в Москве в пяти офисах банка, а позже подключение можно будет сделать в других офисах ВТБ.