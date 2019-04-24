ВТБ разрешил бесплатное пополнение карт сторонних банков

ВТБ через свои банкоматы позволил без комиссии пополнять карты других банков.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя банка, без комиссии смогут пополнять только карты «Мир», а для владельцев Visa и Mastercard комиссия составит 1%, но не менее 20 рублей за транзакцию.

Сейчас ВТБ ведет переговоры с другими банками, чтобы сделать услугу пополнения полностью бесплатной.

Напомним Сбербанка позволил, клиентам менять пин-код от карты непосредственно в самом мобильном приложении.

Стоит отметить, что в приложениях от Альфа-банка, Тинькофф Банка, ВТБ и Citibank уже работает функция смены пин-кода.