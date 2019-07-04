Вся линейка смартфонов iPhone 2019 года полностью раскрыта

Инсайдеры собрали все данные о смартфонах iPhone 2019 года, показали их на основе чертежей и назвали известные характеристики.

Презентация трех смартфонов в линейке — iPhone 11, iPhone 11 Max, iPhone 11 R состоится в сентябре этого года. Экраны этих моделей будет 5.8, 6.5 и 6,1 дюйма.

Старшие модели будут оснащены тройной основной камерой, а младшая iPhone 11 R получит два модуля в основной камере.

При этом инсайдеры снова уточняют, что камеры расположатся в квадратном модуле, но никак не в круглом, как недавно сообщалось.

Работать «Айфоны» будут на новом процессоре Apple A13 Omega, а для старших моделей предложат систему Face ID третьего поколения и селфи-камеру с датчиком на 12 Мп.

Что касается основной камеры, то в ней будет главный модуль на 12 Мп, а также трехкратный оптический зум и широкоугольный модуль на 120 градусов.

Еще смартфонам приписывают возможность заряжать другие смартфоны и наушники AirPods 2. Бюджетный флагман iPhone XIR будет оснащен аккумулятором 3110 мАч и окажется самым автономным за всю историю смартфонов компании.