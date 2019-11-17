Все смартфоны Xiaomi дороже $285 получат поддержку 5G17.11.2019 19:29
Об этом рассказал глава компании, выступая на конференции China Mobile Global Partner 2019.
Xiaomi хочет содействовать разработке и продвижению смартфонов, оснащенных 5G.
В связи с этим все смартфоны Xiaomi дороже $285 получат поддержку 5G.
То есть будущие модели аппаратом с ценником от 285 долларов однозначно получат версии с поддержкой сетей нового поколения.
Помимо этого, в Xiaomi продолжат активно развивать устройства Интернета вещей с искусственным интеллектом.
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