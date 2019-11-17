Об этом рассказал глава компании, выступая на конференции China Mobile Global Partner 2019.

Xiaomi хочет содействовать разработке и продвижению смартфонов, оснащенных 5G.

В связи с этим все смартфоны Xiaomi дороже $285 получат поддержку 5G.

То есть будущие модели аппаратом с ценником от 285 долларов однозначно получат версии с поддержкой сетей нового поколения.

Помимо этого, в Xiaomi продолжат активно развивать устройства Интернета вещей с искусственным интеллектом.