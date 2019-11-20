Все новые Samsung Galaxy A будут поставлять сразу с Android 10

Речь идет обо всех новых моделях линейки, которые готовятся к выходу. Ранее сообщалось, что компания готовит бюджетный Galaxy A01, но даже если он не появится, то младшей моделью будет Galaxy A11.

С каких моделей смартфонов начнет компания пока неизвестно, но можно предположить, что это будут Galaxy A21, A31 и A51.

Первые смартфоны линейки нового поколения будут выпущены в следующем году, и все они получат Android 10 из коробки.

Что касается Galaxy A11, то помимо Android 10, ему приписывают 32 ГБ встроенной памяти и как минимум 2 ГБ оперативной памяти.