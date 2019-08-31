Все характеристики смартфона Honor 20s раскрыли до анонса

Несмотря на то, что новый смартфон от бренда Honor уже доступен для заказа, его характеристики не раскрыты, так как дебют состоится только 4 сентября.

Но в Сети уже раскрыли все характеристики смартфона Honor 20s до анонса. Оказалось, что отличия от модели Honor 20 окажутся несущественными.

Так, в смартфоне установят процессор Kirin 810, а камера будет не с четырьмя, а тремя модулями. В основной камере установят датчики на 48, 8 и 2 Мп.

Селфи-камера получила разрешение 32 Мп. Экран модели будет 6,26-дюймовый с разрешением 2340 х 1080 точек.

За автономную работу будет отвечать аккумулятор на 3 750 мАч, а памяти в новинке установят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной. Габариты смартфона составят: 154,25 х 73,97 х 7,87 мм, вес – 172 грамма.