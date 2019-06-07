«Время играть»: в PlayStation Store началась большая распродажа

Лидер игровой индустрии запустил новую акцию «Время играть», которая продлится 11 дней, и за этот период владельцы консолей PlayStation смогут приобрести новые игры по скидке, а также игровое оборудование.

В PlayStation Store до 17 июня можно будет купить со скидкой подписку PlayStation Plus и игры со скидкой до 70%.

В онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров будет действовать скидка на контролеры и другое игровое оборудование.

Как сообщает «ГазетаDAILY», в период акции можно будет купить лимитированное издание консоли PlayStation 4 в черном цвете с серебристыми элементами.

Такая консоль с одним DualShock 4 стоит 23 990 рублей.