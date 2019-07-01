VPN-сервис «Лаборатории Касперского» перестал обходить блокировки

Пользователи стали жаловаться, что VPN-сервис от «Лаборатории Касперского» перестал открывать запрещенные в РФ сайты.

Как оказалось, VPN-сервис Kaspersky Secure Connection согласился блокировать доступ к сайтам, вошедшим в реестр запрещенной на территории России информации.

При попытке перейти на интернет-ресурс, введенный в реестр запрещенных, пользователь на экране устройства видит ошибку соединения – ERR CONNECTION RESET.

Как пишет «Лента», кроме VPN-сервиса Kaspersky Secure Connection никто не стал выполнять требования регулятора, ведь остальные либо отказались, либо проигнорировали требования Роскомнадзора.