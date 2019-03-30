Возрожденная приставка SEGA Mega Drive появится в продаже 19 сентября

Консоль SEGA Mega Drive Mini поступит в продажу в сентябре о чем сообщает сразу несколько зарубежных сайтов со ссылкой на саму компанию SEGA.

В компании объявили, что современная версия консоли появится на прилавках магазинов 19 сентября и будет она предлагаться в двух версиях.

Первая будет с одним контролером и за нее потребуется заплатить 6980 иен, что в пересчете 4 200 рублей по текущему курсу.

Вторая комплектация уже будет с двумя контроллерами и она обойдется уже в 8980 иен (5 400 рублей).

В память SEGA Mega Drive Mini «зашьют» 40 игр, и скорее всего в зависимости от региона список классических игр будет отличатся.

Подключатся консоль к телевизору будет по HDMI, причем сам кабель будет в комплекте.