Восковая ладонь обманула систему аутентификации по рисунку вен

Многие банковские учреждения и предприятия используют систему идентификации личности по ладони, но как оказалось эта система легко уязвима и не может быть признана надежной.

В таких сканерах на ладони сканируется рисунок вен и его специалисты из Берлинского технического университета смогли легко поделать.

Для этого они сфотографировали зеркальным фотоаппаратом ладонь, предварительно сняв с матрицы устройства пленку отсекающую инфракрасное излучение.

Это позволило специалистам получить рисунок вен ладони, распечатать его на 3D-принтере и залить его воском, который имитировал кожу. С таким отпечатком инженеры смогли без проблем обойти систему.

