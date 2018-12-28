Volkswagen через power bank зарядит электрокары даже в поле

Volkswagen разработала power bank для зарядки электрических автомобилей. Такая система выгодна тем, что ее можно установить практически в любом место.

В целом power bank для электрокаров может зарядить до 15 машин одновременно, а на станции может заряжаться четыре автомобиля.

В компании отметили, что в станции установлены батареи на 360 кВт, которые будут заряжать в специально отведённом месте, сообщает портал «ТвоёАвто«.

Когда в power bank заряда останется менее 20%, обслуживающая компания его заберет на зарядку и установит новую станцию. Первые автономные зарядные станции в Германии появятся в 2019 году.

Автопроизводитель рассчитывает, что новые портативные станции можно будет устанавливать на парковках, возле офисных помещений и на мероприятиях, где станция нужна на один день.