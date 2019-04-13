Американские специалисты Zebra провели опрос, участниками которого стали более двух тысяч водителей.

В ходе опроса водителям предлагалось рассказать о том, как часто они используют смартфоны, какие устройства, а также, как они его используют во время нахождения за рулем и какими функциями пользуются чаще всего.

Проанализировав ответы американских водителей, специалисты пришли к выводу, что водители с iPhone оказались опаснее пользователей смартфонов на Android.

Например, владельцы iPhone в два раза чаще используют его находясь за рулем, чем владельцы аппаратов на Android.

Чаще всего в смартфонах iPhone водители переписываются с другими пользователями, снимают фото и видео, а также участвуют в видеозвонке.

Владельцы Андроид-смартфонов оказались более ответственными при нахождении за рулем.