Водители с iPhone оказались опаснее пользователей смартфонов на Android13.04.2019 18:54
Американские специалисты Zebra провели опрос, участниками которого стали более двух тысяч водителей.
В ходе опроса водителям предлагалось рассказать о том, как часто они используют смартфоны, какие устройства, а также, как они его используют во время нахождения за рулем и какими функциями пользуются чаще всего.
Проанализировав ответы американских водителей, специалисты пришли к выводу, что водители с iPhone оказались опаснее пользователей смартфонов на Android.
Например, владельцы iPhone в два раза чаще используют его находясь за рулем, чем владельцы аппаратов на Android.
Чаще всего в смартфонах iPhone водители переписываются с другими пользователями, снимают фото и видео, а также участвуют в видеозвонке.
Владельцы Андроид-смартфонов оказались более ответственными при нахождении за рулем.
Просмотры: