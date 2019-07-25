В такому случае спрос будет возвращен на уровень прошлого года.

Сама компания о планах реализовать во втором квартале 75 млн смартфонов не сообщала, но о планируемых объёмах рассказали поставщики.

Как сообщают источники, во второй половине 2019 года объёмы продаж iPhone составят 75 млн, а именно столько поставщики отгрузят комплектующих компании.

Такой же объём был поставлен компании и в прошлом году. Стоит отметить, что несмотря на сниженный спрос на смартфоны 2018 года, компания вполне может выйти на продажи 2018 года, так как уже в сентябре будут представлены новые модели.