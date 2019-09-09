Во «ВКонтакте» стал доступен сервис Biblio для прослушивания аудиокниг

В популярной социальной сети «ВКонтакте» появился сервис «Библио», с помощью которого зарегистрированные пользователи могут прослушать аудиокниги.

Стриминговый сервис разрабатывали специалисты «ВКонтакте» и «Библио».

Проект работает через платформу VK Mini Apps, поэтому пользователю ничего не нужно устанавливать дополнительно.

Стоит только выбрать нужный раздел и получить доступ к более 10 тыс. лицензионных произведений.

Приобрести аудиокниги или оплатить подписку на них можно, как через банковскую карту, так и с помощью VK Pay.