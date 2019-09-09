Во «ВКонтакте» стал доступен сервис Biblio для прослушивания аудиокниг

Во «ВКонтакте» стал доступен сервис Biblio для прослушивания аудиокниг09.09.2019 19:05
В популярной социальной сети «ВКонтакте» появился сервис «Библио», с помощью которого зарегистрированные пользователи могут прослушать аудиокниги.
Стриминговый сервис разрабатывали специалисты «ВКонтакте» и «Библио».
Проект работает через платформу VK Mini Apps, поэтому пользователю ничего не нужно устанавливать дополнительно.
Стоит только выбрать нужный раздел и получить доступ к более 10 тыс. лицензионных произведений.
Приобрести аудиокниги или оплатить подписку на них можно, как через банковскую карту, так и с помощью VK Pay.
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