Во Франции раскрыта заразившая 850 тысяч компьютеров хакерская сеть

Специальный отдел французской полиции нейтрализовал вирус, который был установлен как минимум на 850 тыс. компьютерах.

Вирус распространяла хакерская группировка, которая действует уже несколько лет.

Они за все время смогли скрыто заразить более 850 тыс. систем по всему миру. Контролировали все компьютеры из сервера расположенного недалеко от Парижа.

Отдел по борьбе с цифровыми преступлениями C3N работал при содействии коллег из США.

Они смогли определить местоположение сервера и подменить его на копию. Таким образом, компьютеры были очищены от вредоносной программы.

При этом обнаружить людей, которые создали этот сервер и распространили вирус, пока не удалось найти.